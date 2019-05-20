Восстановление подводных сил Черноморского флота страны-агрессора завершено.

Об этом сегодня, 19 июня, заявил вице-премьер российского правительства, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве России в оккупированном Севастополе, передает Крыминформ.

«Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, 10 судов обеспечения. В состав флота уже поступили 6 подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – заявил Борисов.

До конца 2019 года Черноморский флот страны-агрессора получит еще три боевых корабля. «Планируется поступление трех боевых кораблей. Таких темпов обновления флот не знал десятилетиями», – добавил вице-премьер.

Для повышения мощи Черноморского флота страны-агрессора была разработана и реализуется программа его развития. Программа предусматривает мероприятия по оснащению флота современной техникой и создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения, пишет издание.

На Морской коллегии в Севастополе сегодня также обсуждаются вопросы обеспечения безопасности на море, загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупированных Крыма и Севастополя.