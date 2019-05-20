Оккупанты заявляют о "возрождении подводных сил Черноморского флота"
|19:40 19.06.2019
|Крым
Восстановление подводных сил Черноморского флота страны-агрессора завершено.
Об этом сегодня, 19 июня, заявил вице-премьер российского правительства, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве России в оккупированном Севастополе, передает Крыминформ.
«Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, 10 судов обеспечения. В состав флота уже поступили 6 подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – заявил Борисов.
До конца 2019 года Черноморский флот страны-агрессора получит еще три боевых корабля. «Планируется поступление трех боевых кораблей. Таких темпов обновления флот не знал десятилетиями», – добавил вице-премьер.
Для повышения мощи Черноморского флота страны-агрессора была разработана и реализуется программа его развития. Программа предусматривает мероприятия по оснащению флота современной техникой и создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения, пишет издание.
На Морской коллегии в Севастополе сегодня также обсуждаются вопросы обеспечения безопасности на море, загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупированных Крыма и Севастополя.
Ще на цю тему:
Швейцарія - Росії: Настав час для певного жесту в ситуації з військовополоненими моряками
В оккупированном Крыму разместят истребители Су-35С / Инфографика
Зеркаль: Рішення щодо юрисдикції у "морській справі" України проти РФ буде за 3-6 місяців
Правозащитники: В оккупированном Крыму в «судах» рассматривается 3 уголовных дела «уклонистов»
Молодое пополнение армейского корпуса ЧФ приступило к боевой подготовке на крымских полигонах
ООН: Росія повинна негайно звільнити захоплених українських моряків
Крым «ощетинился ракетами»: Россия существенно усилила свои войска на оккупированном полуострове / Фото
Второй корабль проекта 22160 пополнит ЧФ оккупантов до конца июня