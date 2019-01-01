Бригада Росгвардии в оккупированной Керчи, сформированная для охраны Керченского моста, получит четыре противодиверсионных катера "Грачонок".

Об єтом заявил глава ведомства генерал армии Виктор Золотов, пишет Интерфакс.

"Этому событию предшествовали без малого три года напряженной совместной работы специалистов нашего ведомства и судостроителей, итогом которой станет спуск со стапелей предприятия в общей сложности четырёх катеров данной серии", - сказал Золотов во время церемонии торжественного спуска первого катера "Грачонок" на заводе "Вымпел" в Рыбинске.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что все четыре "Грачонка" прибудут в Керчь осенью. После спуска катеров на воду экипажи будут их осваивать несколько недель в Рыбинске.

"Должен сказать, что "Грачонок" имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это открывает новые возможности, позволяя решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга", - заметил Золотов.

По его словам, предназначенные для крымской бригады Росгвардии катера оснащены средствами поиска и обнаружения подводных диверсионных сил и средств, а также водолазным комплексом, позволяющим проводить аварийно-спасательные работы на большой глубине.