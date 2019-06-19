Глава Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс закликав Росію до звільнення українських військовополонених моряків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Прийшов час для здійснення певного жесту в ситуації з моряками, які були затримані в результаті керченського інциденту. Ми думаємо, що цю ситуацію потрібно вже вирішувати. Це буде певним позитивним сигналом, і ми наші дипломатичні й гуманітарні засоби застосовуємо для цього", - сказав Кассіс, звертаючись до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Він також подякував Лаврову за доступ до українських ув'язнених на окупованому Донбасі.

"Щодо України, 6 червня 10-та гуманітарна колона завершила свій рух по Україні, і ми єдина країна, яка має контакти з обох боків від лінії зіткнення. Ми вдячні російській стороні за те, що вона забезпечує нам доступ до українських ув'язнених, які перебувають на не підконтрольній Україні території України", - сказав Кассіс.

Він підкреслив, що Швейцарія концентрується саме на гуманітарній сфері у війні на сході України.

У свою чергу, Лавров заявив, що "дякувати треба не Росії, а владі на місцях - владі в Донецьку та Луганську".

"Ми використовуючи наші відносини з Донецьком і Луганськом, сприяємо в цьому", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Серед іншого, суд зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

МЗС РФ натомість виступив із заявою, стверджуючи, що трибунал ООН не мав права вирішувати долю полонених моряків.