На территории аннексированного Крыма оккупанты разместят истребители Су-35С.

Этими самолетами планируют перевооружитьодин из авиационных полков, базирующихся на полуострове, скорее всего 38-ой истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО, сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны РФ



Принципиальное решение о размещении Су-35С в оккупированном Крыму уже принято. Крымские Су-35С станут резервом для группировки российских войск в Сирии и в случае обострения ситуации будут оперативно переброшены на авиабазу Хмеймим.

По мнению российского военного эксперта Антона Лаврова, присутствие в Крыму Су-35С «гарантирует контроль за небом над акваторией всего Черного моря», поскольку данные истребители могут бороться с самолетами пятого поколения и «в странах Причерноморья таких самолетов нет».

Су-35С скорее всего, передадут 38-му истребительному авиаполку 4-го командования ВВС и ПВО, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«В то же время Крым имеет особое стратегическое значение, хотя бы потому что позволяет держать под прицелом всю акваторию Черного моря, — пояснил он. — Страны НАТО сейчас проявляют к полуострову повышенный интерес: их самолеты-разведчики и беспилотники постоянно летают рядом. Поэтому появление в Крыму Су-35С выглядит логично, ведь они способны справиться с самыми новыми самолетами вероятного противника, что позволит российским ВКС проконтролировать воздушную обстановку в данном районе».

38-й истребительный авиаполк базируется на захваченном в результате аннексии Крыма аэродроме Бельбек, основные работы по модернизации которого завершились в 2018 году. Аэродром получил новую (вторую по счету) взлетно-посадочную полосу длиной 3450 м, а также места для стоянки воздушных судов и здание гражданского аэропорта. Теперь аэродром может принимать любые типы летательных аппаратов как военного, так и гражданского назначения круглосуточно и в любых погодных условиях. После реконструкции Бельбек может размещать у себя на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении российских ВКС: Ту-95, Ту-160 и Ту-22М.

Отметим, что с 90-х годов аэродром «Бельбек» являлся аэродромом совместного базирования: на аэродроме была размещена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины и выполнялись гражданские авиаперевозки. В 2002 году аэродром получил статус международного.

На Су-35С установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-41Ф1С с форсажной камерой, плазменной системой зажигания и всеракурсно управляемым вектором тяги, данные двигатели позволяют разгоняться на высоте 11 тыс. м до скорости 2250 км/ч.

Основой прицельно-навигационного комплекса стала РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», дополненная оптико-электронной станцией. Она позволяет обнаруживать на расстоянии 400 км до 30 воздушных и четырех наземных целей и одномоментно атаковать сразу несколько из них.

Су-35С имеет 30-мм встроенную пушку ГШ-301 со скорострельностью 1,5 тыс. выстрелов в минуту. Имеется возможность подвешивать на самолет до 14 управляемых ракет класса «воздух-воздух», а также противокорабельные и противолодочные ракеты класса «воздух-поверхность» и корректируемые авиабомбы.

Су-35С предназначен для уничтожения любых морских целей, укреплений и бронированной военной техники. Это стало возможным благодаря новой высокоточной крылатой ракете Х-35У, которая летом 2017 года прошла боевые испытания в Сирии.