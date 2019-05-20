Политзаключенного Эдема Бекирова вывезли в больницу
|18:00 19.06.2019
|Крым
Тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова вывезли из симферопольского СИЗО в кардиологическое отделение одной из больниц Симферополя.
Об этом сообщила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает ATR.
«Моего отца Эдема Бекирова вывезли в больницу в кардиологическое отделение. Выясняем подробности», — написала она.
Напомним, 11 июня Европейский суд по правам человека призвал российское правительство придерживаться конституционных прав, и переместить политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.
6 июня в «Киевском районном суде» Симферополя прошло заседание по продлению меры пресечения тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову. «Суд» постановил продлить арест до 12 августа текущего года.
Как известно, Эдем Бекиров — инвалид I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.
Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.
19 декабря 2018 года ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».
Фото Антон Наумлюк
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