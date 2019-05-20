Тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова вывезли из симферопольского СИЗО в кардиологическое отделение одной из больниц Симферополя.

Об этом сообщила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает ATR.

«Моего отца Эдема Бекирова вывезли в больницу в кардиологическое отделение. Выясняем подробности», — написала она.

Напомним, 11 июня Европейский суд по правам человека призвал российское правительство придерживаться конституционных прав, и переместить политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.

6 июня в «Киевском районном суде» Симферополя прошло заседание по продлению меры пресечения тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову. «Суд» постановил продлить арест до 12 августа текущего года.

Как известно, Эдем Бекиров — инвалид I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.

19 декабря 2018 года ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».

Фото Антон Наумлюк