Облави в Криму: Прокуратура відкрила провадження через чергові обшуки на півострові
|17:40 19.06.2019
|Крым
Прокуратура АР Крим розпочато кримінальне провадження через проведення чергових обшуків на окупованому півострові.
Про це пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.
“Сьогодні, 19 червня 2019 року, за попередньою інформацією, представники окупаційних правоохоронних органів на тимчасово окупованій території півострову проводять обшуки у двох домоволодіннях кримських татар в Білогірському районі АР Крим. У зв’язку з цим, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення вказаних незаконних обшуків (ч. 2 чт. 162 КК України)”, — вказано у повідомленні.
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