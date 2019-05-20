Прокуратура АР Крим пред’явила позов в інтересах держави до авіакомпанії Князівства Андорра.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури.

“У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення правил міжнародних польотів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України, прокуратура АР Крим встановила, що авіакомпанія з Князівства Андорра має несплачену заборгованість за надані у лютому — березні 2018 році аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, у тому числі в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, на загальну суму 3 288, 49 євро”, — повідомили у прокуратурі.

За результатами опрацювання отриманих під час досудового розслідування доказів пред’явлено позов поза межами кримінального провадження в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України та Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (“Украерорух”) щодо стягнення вищевказаної заборгованості.

Як повідомили у прокуратурі Криму, ухвалою господарського суду Київської області провадження у справі відкрито та призначено її до судового розгляду.