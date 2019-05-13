Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив плани щодо придбання для прикордонної служби французьких патрульних катерів, спільне виробництво яких буде створено в Україні.

Про це міністр повідомив у twitter перебуваючи з візитом у Франції, пише Український мілітарний портал.

"З міністром фінансів Франції Бруно ле Мером обговорили питання спільного виробництва в Україні патрульних катерів для наших прикордонників. Унікальність-алюмінієві кораблі, виробництво яких наразі відсутнє в Україні. Легкі та маневрові для моніторингу кордону та спец.операцій".

32-х метровий алюмінієвий патрульний катер здатен розвивати швидкість до 35 вузлів. Екіпаж катеру 14 осіб. Дальність ходу 1200 миль при швидкості 12 вузлів. Аналогічні катери, що поставлялися до Алжиру (на фото) були озброєні 30-мм артилерійською установкою DS30B.

Фото: Mer et Marine