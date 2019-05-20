ЮВО: На российскую военную базу в Абхазии прибыли около 300 новых военных специалистов
|16:40 19.06.2019
|Абхазия
На российскую военную базу Южного военного округа в непризнанной Абхазии для прохождения военной службы по призыву прибыли около 300 младших специалистов, прошедших трехмесячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ.
В квалификацию новобранцев входят до 40 военно-учетных специальностей, в том числе: механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, связисты и кодировщики, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», а также специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В настоящее время с прибывшим пополнением проведены комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. Психологи базы завершили анкетирование и тестирование для оценки психологических и психофизиологических характеристик личного состава.
Новобранцы проходят тщательное медицинское обследование в связи с условиями повышенной влажности и жаркого климата.
В рамках плановой замены военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки, общая численность личного состава военной базы не изменилась.
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