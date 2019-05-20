На российскую военную базу Южного военного округа в непризнанной Абхазии для прохождения военной службы по призыву прибыли около 300 младших специалистов, прошедших трехмесячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ.

В квалификацию новобранцев входят до 40 военно-учетных специальностей, в том числе: механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, связисты и кодировщики, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», а также специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В настоящее время с прибывшим пополнением проведены комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. Психологи базы завершили анкетирование и тестирование для оценки психологических и психофизиологических характеристик личного состава.

Новобранцы проходят тщательное медицинское обследование в связи с условиями повышенной влажности и жаркого климата.

В рамках плановой замены военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки, общая численность личного состава военной базы не изменилась.