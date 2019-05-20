ЮВО: Зенитчики отразили атаку боевых дронов условного противника
|18:20 19.06.2019
|Россия
Зенитчики Южного военного округа отразили атаку боевых дронов в ходе марша подразделений зенитно-ракетных и радиотехнических войск частей противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО на полигон Ашулук Астраханской области в рамках проводимых командно-штабных учений.
При совершении марша подразделения ПВО также выполнили практические действия по отражению авиаударов и нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Зенитные ракетные подразделения выполнят задачи по прикрытию воздушного пространства с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» по различным типам мишеней.
Ранее органы военного управления объединения ВВС и ПВО ЮВО отработали вопросы оценки обстановки, принятия решений и управления войсками при ведении противовоздушной обороны.
Кроме того, планом учения предусмотрен вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы. Затем – нанесение ответно-встречного авиационного удара с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах с последующим возвращением на аэродромы постоянного базирования.
КШУ завершится 21 июня. Выполнение пусков управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами и нанесение бомбовых ударов спланировано на 5-ти авиационных полигонах. Всего в учении задействовано более 10 аэродромов ЮВО.
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