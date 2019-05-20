ЮВО: Комбатов 49-й армии обучают тактике боевых действий «Сирийский вал»
|17:20 19.06.2019
|Россия
На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае начался сбор с командирами батальонов и дивизионов, где офицерам продемонстрируют новые способы ведения боевых действий, основанных на опыте боевых действий в современных вооруженных конфликтах.
Сбро проходит под руководством командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Особенностью проводимых сборов станет демонстрация офицерам тактики «Сирийского вала» в рамках ротного тактического учения.
В ходе розыгрыша практических действий войск командному составу будут доведены и продемонстрированы способы обнаружения позиций условного противника с применением современных средств разведки.
Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций поразят цели, вскрытые расчётами беспилотных летательных аппаратов и разведгруппами, оснащёнными КРУС «Стрелец».
Сбор завершится сдачей зачетов по разведывательной, тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполнением нормативов по стрельбе и вождению бронетехники.
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