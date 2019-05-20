Танковые экипажи и операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) российской военной базы в непризнанной Абхазии проходят интенсивные тренировки на современных компьютерных тренажерах соединения.

Программное обеспечение тренажеров формирует виртуальное боевое пространство с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 разноразмерных мишеней: танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и др.

Для операторов ракетных комплексов на мониторах отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи – засветка, звук и задымление.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку.

Благодаря применению современных тренажеров военнослужащие соединения могут учиться и совершенствовать боевую выучку без затрат моторесурсов и боеприпасов.

Всего с начала года свыше 200 танкистов экипажей Т-72Б3 и операторов ПТУР «Штурм-С» базы прошли обучение на компьютерных тренажерах.