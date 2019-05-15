Сенцов і Кольченко подали в ЄСПЛ заперечення на позицію Росії в їхній справі

15:40 19.06.2019   Крым

Комунікація в справі українського режисера політв'язня Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) завершена і на наступній стадії суд повинен прийняти рішення.

Про це повідомив керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков в Telegram, передає Укрінформ.

"Олег Сенцов і Олександр Кольченко подали в ЄСПЛ заперечення на позицію влади Росії у їхній справі. Відмовляються від будь-якої мирової угоди, в повному обсязі підтверджують доводи скарг. На цьому комунікацію у справі завершено, наступна новина у справі - рішення ЄСПЛ. Інтереси обох заявників представляє адвокат Агори Наташа Добрева", - зазначив Чіков.

Він також опублікував відповідний документ ЄСПЛ.

Раніше адвокат політв'язня Дмитро Дінзе повідомляв, що рішення у справі Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) може бути в цьому році. 29 грудня 2018 року Страсбурзький суд повернув статус пріоритетної справи за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Росія запропонувала Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в РФ українського політв'язня. Суд відмовив Росії.

Українського режисера Олега Сенцова російські спецслужби затримали в Криму у травні 2014 року по обвинуваченню в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20-ти років колонії суворого режиму за обвинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Затриманий разом з ним активіст Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провини не визнали. Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі на півночі Росії, Кольченка тримають у колонії міста Копейськ на Уралі.

У 2018 році після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів РФ. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч осіб.



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