Колишній прем’єр-міністр Румунії Дачан Чолош обраний головою групи "Оновити Європу" у Європарламенті.

Кандидатуру Чолоша підтримали 65 зі 106 членів групи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Чолош, який вважався головним фаворитом в гонці за лідерство у групі, залучився підтримкою іспанських, німецьких і нідерландських євродепутатів, а також президента Франції Еммануеля Макрона.

Таким чином, політик, якого називають румунським Макроном, очолить третю за величиною групу в Європарламенті.

Як повідомлялося, Альянс лібералів і демократів за Європу, відомий в Брюсселі як ALDE, основна центристська політична група в Європарламенті, після прийому нових французьких членів змінила свою назву на "Оновити Європу".

У Франції термін "ліберал" часто використовується негативно як вираження бездушного ультракапіталізму, тому назву групи вирішили змінити.