Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
|15:00 19.06.2019
|Румыния
Колишній прем’єр-міністр Румунії Дачан Чолош обраний головою групи "Оновити Європу" у Європарламенті.
Кандидатуру Чолоша підтримали 65 зі 106 членів групи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.
Чолош, який вважався головним фаворитом в гонці за лідерство у групі, залучився підтримкою іспанських, німецьких і нідерландських євродепутатів, а також президента Франції Еммануеля Макрона.
Таким чином, політик, якого називають румунським Макроном, очолить третю за величиною групу в Європарламенті.
Як повідомлялося, Альянс лібералів і демократів за Європу, відомий в Брюсселі як ALDE, основна центристська політична група в Європарламенті, після прийому нових французьких членів змінила свою назву на "Оновити Європу".
У Франції термін "ліберал" часто використовується негативно як вираження бездушного ультракапіталізму, тому назву групи вирішили змінити.
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