Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота страны-агрессора «Орехово-Зуево», завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - оккупированный Севастополь.

В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Непосредственно в Средиземном море «Орехово-Зуево» отработал комплекс учений по ведению боя, как одиночным кораблем, так и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по различным целям.

Для экипажа корабля, принятого в состав Черноморского флота России в декабре прошлого года, это первый выход в дальнюю оперативную зону для выполнения поставленных задач.

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море с марта 2019 года.

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года, является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Является седьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.