Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа в Волгоградской области в ходе совместного учения с боевой стрельбой 4-й армии ВВС и ПВО выполнили учебно-боевую задачу по отражению ракетно-авиационного удара и совершили посадку на оперативный аэродром в Краснодарском крае.

По замыслу учения условный противник предпринял попытку нанесения МРАУ, имитированного ракетами-мишенями «Стриж» и светящими авиационными бомбами САБ-250-200. Поднятые в воздух экипажи истребителей Су-30 применили по целям ракеты класса «воздух – воздух», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего летчики уничтожили более 30 различных аэродинамических целей, имитирующих крылатые ракеты и самолеты противника, а также командные пункты, автомобильные колонны и другие объекты условного противника.

Ракетно-авиационный удар условного противника был успешно отражен, пишет пресс-служба.