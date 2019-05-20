ЮВО: Авиация отразила ракетно-авиационный удар условного противника
|16:00 19.06.2019
|Россия
Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа в Волгоградской области в ходе совместного учения с боевой стрельбой 4-й армии ВВС и ПВО выполнили учебно-боевую задачу по отражению ракетно-авиационного удара и совершили посадку на оперативный аэродром в Краснодарском крае.
По замыслу учения условный противник предпринял попытку нанесения МРАУ, имитированного ракетами-мишенями «Стриж» и светящими авиационными бомбами САБ-250-200. Поднятые в воздух экипажи истребителей Су-30 применили по целям ракеты класса «воздух – воздух», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего летчики уничтожили более 30 различных аэродинамических целей, имитирующих крылатые ракеты и самолеты противника, а также командные пункты, автомобильные колонны и другие объекты условного противника.
Ракетно-авиационный удар условного противника был успешно отражен, пишет пресс-служба.
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