Расчеты зенитного ракетного соединения Южного военного округа в Краснодарском крае провели тренировку по уничтожению воздушных целей условного противника.

В ходе масштабной командно-штабной тренировки военнослужащие на зенитных ракетных системах (ЗРС) С-300 отработали алгоритм действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ летательным аппаратом условного противника, обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушную цель, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В тренировке также были задействованы радиотехнические подразделения, выполнявшие задачи по обнаружению воздушных целей.

В ходе тренировки с проведением электронных пусков была оценена слаженность работы расчетов и дежурных сил. Проведена отработка нормативов боевой и специальной подготовки, выполнены маневры по смене позиций и ухода от ответного удара условного противника.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели, предназначен для охраны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника, сообщает пресс-служба.

В тренировке было задействовано более 200 военнослужащих и 30 единиц военной техники.