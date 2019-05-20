ЮВО: Расчеты комплекса «Искандер-М» учились управлять ракетными ударами
|14:20 19.06.2019
|Ставропольский край
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетного соединения Южного военного округа в Северной Осетии провели учение на полигоне Серноводский (Ставропольский край) по управлению ракетными ударами.
Расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На тренировку было привлечено около 500 военнослужащих, задействовали свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
Ранее военнослужащие совершили марш на полигон Серноводский в Ставропольском крае в позиционные районы и оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение.
В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
Особое внимание в ходе учения уделено маскировке боевых машин и преодоление зараженных участков местности, сообщают в пресс-службе.
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