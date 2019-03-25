У Греции есть план предотвращения любых шагов Турции по разведке месторождений природного газа в пределах ее исключительной экономической зоны между греческим островом Кастеллоризо и Кипром.

Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Турция этого не сделает. Мы не позволим (президенту Турции Реджепу Тайипу) Эрдогану бурить в исключительной экономической зоне Греции", - сказал Ципрас.

"У Греции есть план превентивных мер. Греция не отступит ни на шаг", - добавил он.

По его словам, недавняя эскалация в Эгейском море и Восточном Средиземноморье "неудивительна".

"Это шаги, которые мы давно прогнозировали, и именно поэтому мы интенсивно работаем над планом, чтобы страна была готова ответить на любые такие шаги", - сказал премьер.

"Все, что мы видим со стороны Турции – нарушение международного права и агрессивное поведение, это не демонстрация силы, а проявление слабости. Это результат абсолютного успеха стратегии и альянса Греции и Кипра в регионе", - заявил Ципрас, добавив, что "Турция зашла в стратегический тупик "и" чувствует себя изолированной в регионе".

Напомним, Греция и Кипр решили попросить Совет ЕС в четверг ввести санкции против Турции, если она продолжит бурение в кипрской исключительной экономической зоне.