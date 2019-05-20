ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и китайская компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) завершили сотрудничество в рамках реализации проекта по капитальному дноуглублению операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана и подходного канала морского порта «Черноморск».

Как сообщила пресс-служба АМПУ, менее, чем за 11 месяцев общий объем выполненных дноуглубительных работ, выполненных China Harbour Engineering Company Ltd. в порту «Черноморск», превысил 1,5 млн кубометров. На подходном канале изъято 499 386 кубометров грунта, в акватории ― 1 млн 25 502 кубометра, передает Порты украины.

«После завершения работ действующие и запланированные к реконструкции глубоководные причалы порта «Чорноморск» смогут принимать крупнотоннажные суда с осадкой до 14,5 м типа Panamax и post-Panamax до полной вместимости дедвейтом до 75 тыс. тонн и контейнеровозы вместимостью 8 тыс. TEU. Это повысит конкурентоспособность порта в Черноморском бассейне и позволит государственным и частным стивидорным компаниям, которые работают в порту, привлекать новые грузопотоки и развивать свою деятельность», ― отметил и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.

На последнем этапе китайские подрядчики завершили дноуглубление в операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана Черноморского филиала ГП «АМПУ» (вторая очередь). Эти работы были начаты в 2018 году. В целом по второй очереди было изъято 381,66 тыс. кубометров грунта. По завершению проекта глубины в центральной части акватории 1-го ковша Сухого лимана были доведены до 15 м.

Ранее, впервые за последние 20 лет была проведена реконструкция морского подходного канала порта «Черноморск». В результате длина подходного канала достигла 1600 метров, ширина ― 160 метров, глубина ― 16 метров.

Масштабный дноуглубительный проект АМПУ в порту «Черноморск» стартовал в августе 2018 года. Компания CHEC была выбрана в качестве подрядчика в ходе открытых торгов в электронной системе публичных закупок Prozorro. Экономия средств при этом составила 40 млн грн или 10% от ожидаемой стоимости. Инвестиции АМПУ в реализацию этого большого дноуглубительного проекта составили 404,1 млн грн без НДС.

Морской порт «Черноморск» расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность — более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту работают ГП «МТП «Черноморск», ООО «Трансбалктерминал», ООО «Ильичевский зерновой терминал», ООО «Транс-сервис», ООО «Рисоил Терминал», ООО «Олир Резорсис» и другие портовые операторы.

Морской порт «Черноморск» в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 25% — до 21,535 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 15,9% против 12,9% в 2017 году.