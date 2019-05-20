Ученый забил тревогу из-за Крымского моста
|12:49 19.06.2019
|Крым
Крымский мост вызывает просадку уровня Керченского пролива, что уменьшает глубину фарватера и является причиной множества других проблем.
"В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, простите за выражение", - рассказал OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.
"Они сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем", - заметил он.
В частности, по словам гидрогеолога, "идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть – они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень".
"Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", - заявил ученый.
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