Земельный фонд, который находится в собственности государства и сдается в аренду под коммерческие нужды, представляет из себя хаос, разобраться в котором не могут ни российские чиновники, ни федеральный центр.

Росимущество, которое отвечает за учет и использование федеральных земель, не имеет достоверных сведений о том, какими земельными участками располагает, сколько из них сданы в аренду и какие доходы это приносит бюджету, передает GuildHall.

К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ, проверив деятельность ведомства за 2017-18 гг. Отчеты Росимущества и цифры, представленные ведомством, противоречат друг другу, иногда расхождение достигает 100 раз и более, говорится в отчете СП. Так, согласно форме 12.02 за II квартал 2018 года площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности по законам РФ, составила 1267,9 миллиона гектаров. При этом в той же форме, но в другой графе федеральный земельный фонд оценивается уже 1081 млн гектаров. Куда исчезли 186 млн га земли и существовали ли они когда-либо в принципе не известно.

«Достоверность сводных показателей Росимущества не подтверждается ни по одной из проанализированных форм, – констатирует СП, – Противоречивые данные содержатся и во всех отчетных формах территориальных органов Росимущества, проанализированных в ходе 2 выездных и 7 камеральных проверок».