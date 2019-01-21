В США рассказали, чего ждут от России для урегулирования конфликта на Донбассе
|11:59 19.06.2019
|Украина
Волкер готов снова сесть за стол переговоров с представителями России, если Москва будет готова к миру с Украиной.
Кремль утратил возможность сделать Украину частью империи, поэтому ему лучше задуматься об окончании войны. Для начала Россия должна освободить военнопленных украинских моряков, что станет сигналом к урегулированию конфликта, пишет Сегодня.
Об этом заявил во время доклада на слушаниях в Подкомитете Сената по международным отношениям, которые были посвящены украинско-российскому кризису, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает 112.ua.
По его словам, он готов снова сесть за стол переговоров с представителями РФ, если Москва настроена к урегулированию конфликта.
"Я хотел бы встретиться с моими российскими коллегами в ближайшем будущем, но я не знаю, какую форму это примет на данный момент. Я готов встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги, если Россия серьезно настроена на прогресс", – сказал Волкер.
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