Волкер готов снова сесть за стол переговоров с представителями России, если Москва будет готова к миру с Украиной.

Кремль утратил возможность сделать Украину частью империи, поэтому ему лучше задуматься об окончании войны. Для начала Россия должна освободить военнопленных украинских моряков, что станет сигналом к урегулированию конфликта, пишет Сегодня.

Об этом заявил во время доклада на слушаниях в Подкомитете Сената по международным отношениям, которые были посвящены украинско-российскому кризису, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает 112.ua.

По его словам, он готов снова сесть за стол переговоров с представителями РФ, если Москва настроена к урегулированию конфликта.

"Я хотел бы встретиться с моими российскими коллегами в ближайшем будущем, но я не знаю, какую форму это примет на данный момент. Я готов встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги, если Россия серьезно настроена на прогресс", – сказал Волкер.