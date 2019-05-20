Оккупанты устроили новую облаву на крымских татар
|11:23 19.06.2019
|Крым
В пригороде Белогорская Сары-Су по улице Чадыр Кермен, проходят следственные мероприятия по двум адресам.
Об этом сообщается на странице гражданской инициативы «Крымская солидарность» в Фейсбуке.
«В доме Аксеита Джанджакова обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек. На данный момент следственные мероприятия проходят в доме матери Аксеита, там проживает пожилая бабушка Ребия Сеттарова (около 90 лет). Подробности уточняются», – говорится в сообщении.
На данный момент нет комментариев соответствующих ведомств в Крыму относительно этой информации.
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