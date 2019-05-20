Химический завод по производству диоксида титана в Армянске на севере Крыма - филиал ООО "Титановые инвестиции" (ранее "Крымский титан") - может быть остановлен в случае увеличения объема испарений из кислотонакопителя, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Пока выбросов нет. Если объем испарений выйдет за пределы 50 тыс. кубометров в сутки, например, если будем видеть динамику до 80 тыс., тогда будет отдельное рабочее совещание, найдем инструменты - вплоть до остановки предприятия, чего бы, конечно, не хотелось. Но здоровье граждан дороже", - сказал Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что в прошлом году из-за высокой температуры концентрация серной кислоты в накопителе достигла 30% при нормативе 12%, что привело к выбросам хлористого водорода и сернистого ангидрида. На данный момент, по его словам, концентрация составляет 6,5-7%. Этого удалось достичь благодаря сбросу воды и известкового молока.

"В накопитель подается порядка 52 тыс. кубов в сутки, испаряется около 40 тыс. Пока баланс выдерживается", - уточнил Аксенов.

Экологическая обстановка ухудшилась в Армянске в третьей декаде августа 2018 года: жители начали массово жаловаться в соцсетях на запах кислоты, першение в горле и сыпь на коже, а также похожий на ржавчину желтый налет, который покрывает металлические предметы.

Власти Крыма объявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в начале сентября, ввели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и приостановили работу градообразующего предприятия - химзавода по производству диоксида титана.

С 14 по 23 сентября в Армянске и близлежащих селах действовал режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Химические отходы титанового производства сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 кв. км, объем - 30 млн кубометров воды.