Украина и Франция решают проблему морской охраны украинской границы

08:52 19.06.2019   Украина

В Украине наладят совместное французско-украинское производство катеров OCEA FPB 98 для морской охраны пограничной службы.

Как сообщается, рассматривается возможность производства около 20 катеров для усиления охраны морских границ страны. Информацию раскрыл у себя на странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Информационное Сопротивление». Он сообщил, что обсуждал совместное производство с министром финансов Франции Бруно ле Мэром:

«С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальные алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине. Легкие и маневровые для мониторинга границы и специальных операций», — написал Аваков.

OCEA FPB 98 имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Экипаж состоит из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, а дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов. Также некоторые показатели могут варьироваться в зависимости от комплектации катера.

Как сообщала ранее группа ИС, в то время как два катера типа Island, получившие имена «Славянск» и «Старобельск» ожидают своей отправки в Украину, представители ВМСУ задумались об увеличении количества таких катеров до 6 единиц.



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