Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
|09:25 19.06.2019
|Румыния
Парламент Румунії не зібрав достатньо голосів для оголошення вотуму недовіри уряду Соціал-демократичної партії (СДП), що зміцнило шанси прем'єр-міністра Віорики Данчіле бути затвердженою в якості лідера СДП.
За вотум недовіри проголосували 200 депутатів в 465-містному двопалатному парламенті і, як і очікувалося, більшості голосів, необхідної для повалення уряду, не знайшлося, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters..
Данчіле, протеже давнього лідера соціал-демократів Лівіу Драгні, була тимчасово призначена на посаду лідера партії після того, як минулого місяця його відправили у в'язницю за корупцію.
Голосування у парламенті було ініційовано центристськими опозиційними групами, які заявили, що, незважаючи на тюремне ув'язнення Драгні, СДП залишається великою загрозою верховенству закону в одній з найбільш корумпованих країн ЄС.
Прагнучи поліпшити імідж СДП, Данчіле звільнила деяких союзників Драгні з ключових постів після того, як його посадили в тюрму.
З'їзд СДП призначений на 29 червня. Аналітики стверджують, що перемога у вівторок у парламенті з приводу недовіри зміцнить позиції прем'єрки в партії.
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