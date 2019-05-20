Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на $250 миллионов
|10:23 19.06.2019
|Украина
Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на усиление национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook, пишет Укринформ.
«Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны. Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году Закона о национальной безопасности», - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.
"Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - уточнили в посольстве и выразили благодарность американским партнерам за мощную поддержку в борьбе с российской агрессией.
Как сообщал Укринформ, сегодня Пентагон официально подтвердил выделение $250 млн для Украины в контексте сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Средства будут направлены на сотрудничество в сфере безопасности для предоставления дополнительной подготовки, обеспечения оборудованием, а также консультативных усилий с целью наращивания потенциала Вооруженных сил Украины.
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