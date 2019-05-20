Официальный Вашингтон прилагает усилия в контактах с Москвой ради освобождения украинских моряков и кораблей, которые РФ незаконно захватила в международных водах Черного моря.

Об этом на слушаниях в Сенате США заявил Курт Волкер, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем настаивать, чтобы Россия освободила украинских моряков, которые были захвачены в международных водах", - подчеркнул американский дипломат.

Он также отметил, что американская сторона призывает РФ придерживаться долгосрочного прекращения огня.

"Я недавно обратился к моему российскому коллеге, чтобы спросить, не считают ли они, что настало время собраться вместе и посмотреть, можем ли мы добиться прогресса", - проинформировал спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

Волкер добавил, что этот вопрос он обсуждал с французской и немецкой сторонами.

"Мы считаем, что есть возможность продвинуться вперед", - заявил американский дипломат, отметив, что "необходимо знать, хочет ли Россия воспринимать эту возможность серьезно". Однако, подчеркнул Волкер, "мы не увидели никаких признаков этого".