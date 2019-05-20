США настаивают на освобождении украинских моряков
|07:58 19.06.2019
|Украина
Официальный Вашингтон прилагает усилия в контактах с Москвой ради освобождения украинских моряков и кораблей, которые РФ незаконно захватила в международных водах Черного моря.
Об этом на слушаниях в Сенате США заявил Курт Волкер, сообщает Укринформ.
"Мы продолжаем настаивать, чтобы Россия освободила украинских моряков, которые были захвачены в международных водах", - подчеркнул американский дипломат.
Он также отметил, что американская сторона призывает РФ придерживаться долгосрочного прекращения огня.
"Я недавно обратился к моему российскому коллеге, чтобы спросить, не считают ли они, что настало время собраться вместе и посмотреть, можем ли мы добиться прогресса", - проинформировал спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.
Волкер добавил, что этот вопрос он обсуждал с французской и немецкой сторонами.
"Мы считаем, что есть возможность продвинуться вперед", - заявил американский дипломат, отметив, что "необходимо знать, хочет ли Россия воспринимать эту возможность серьезно". Однако, подчеркнул Волкер, "мы не увидели никаких признаков этого".
Ще на цю тему:
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на $250 миллионов
Украина присоединится к ОАГ как постоянный наблюдатель
KyivNotKiev: в США «украинизировали» Киев в международной базе
Україна обговорила з США закупівлю військової техніки
Командувач ВМС України зустрівся з американською делегацією на чолі із сенатором США
США готовы предоставить Украине оборонное летальное оружие – Волкер
США пропонує збільшити до $300 млн безпекову допомогу Україні. Третина - на летальну зброю
У США відбулася зустріч командувачав морської піхоти ВМС та США
Україна запропонувала США об’єднатися проти Nord Stream
США передали українським військовим сучасні контрбатарейні радари