Турция делает существенный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе, что отвечает стратегическим подходам Евросоюза.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Фарук Каймакчи сообщает Укринформ.

Такое заявление он сделал в Брюсселе на конференции высокого уровня по сотрудничеству между Евросоюзом и Организацией Черноморского экономического сотрудничества.

«Турция является кандидатом на вхождение в Евросоюз и, одновременно, его ключевым региональным партнером. Черноморский регион – это место, где Турция может сделать заметный вклад в поддержку политики ЕС, укрепляя мир, стабильность и благосостояние стран... В этом контексте хочу подчеркнуть, что членство в ЕС остается стратегической целью Турции», - заявил турецкий дипломат.

Как сообщалось, в «пакете расширения» за 2019 год, в котором содержится оценка прогресса стран, имеющих намерение присоединиться к ЕС, Еврокомиссия выразила сожаление по поводу того, что «Турция все больше отдаляется от ЕС» в измерении соблюдения демократических норм и верховенства права.

В то же время Еврокомиссия отметила, что отношения между ЕС и Турцией сохраняют стратегический характер, особенно в вопросах поддержания региональной стабильности и решения проблемы беженцев.