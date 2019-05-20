В Молдове хотят отменить предоставление гражданства за инвестиции

10:59 19.06.2019   Молдова

Парламент Республики Молдова поддержал в первом чтении законопроект об отмене действующего закона о принятии в гражданство в обмен на инвестиции.

За отмену этого документа проголосовали депутаты от коалиции, сообщает Укринформ.

«Самая большая проблема этого закона заключается в том, что гражданство Молдовы могут получить граждане с сомнительным прошлым, в том числе причастные к аферам по отмыванию денег, включая хищение банковского миллиарда из нашей страны», - отметил один из авторов законопроекта, депутат Серджиу Литвиненко.

Заместитель председателя парламента Александру Слусар подчеркнул, что для эффективного привлечения инвестиций необходимо создать благоприятный климат для бизнесменов. По его словам, продажа гражданства за инвестиции не может решить экономические проблемы государства.

Закон о гражданстве в обмен на инвестиции принял в 2018 году предыдущий состав парламента Молдовы. Согласно документу, претенденты на получение гражданства должны были перечислить на счет специального Фонда публичных инвестиций 100 тысяч евро. Впрочем, до сих пор этим законом воспользовались лишь два человека.

Согласно процедуре, прежде чем отмена закона может быть утверждена во втором чтении, принятый проект должен получить оценку правительства. Также депутаты могут предложить юридической комиссии свои правки к законопроекту.



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