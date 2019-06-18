Парламент Молдови у вівторок призначив дату проведення місцевих виборів 20 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

За це рішення проголосували усі присутні в залі парламенту депутати.

Під час нетривалого обговорення депутат фракції партії "Дія і солідарність" (PAS) Ліліан Короп запропонував авторам в майбутньому змінити закон, щоб місцеві вибори не залежали від парламенту і політичних криз.

Депутат Демпартії Сергій Сирбу поскаржився на те, що більшість затягує проведення місцевих виборів. За його словами, мандати місцевих обранців вже минули, а вибори закон дозволяє провести і в кінці серпня і на початку вересня. Проте в результаті фракція ДПМ рішення підтримала.

Попередні загальні місцеві вибори пройшли в Молдові 14 червня 2015 року.