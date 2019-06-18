У Молдові на жовтень призначили місцеві вибори
|20:50 18.06.2019
|Молдова
Парламент Молдови у вівторок призначив дату проведення місцевих виборів 20 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.
За це рішення проголосували усі присутні в залі парламенту депутати.
Під час нетривалого обговорення депутат фракції партії "Дія і солідарність" (PAS) Ліліан Короп запропонував авторам в майбутньому змінити закон, щоб місцеві вибори не залежали від парламенту і політичних криз.
Депутат Демпартії Сергій Сирбу поскаржився на те, що більшість затягує проведення місцевих виборів. За його словами, мандати місцевих обранців вже минули, а вибори закон дозволяє провести і в кінці серпня і на початку вересня. Проте в результаті фракція ДПМ рішення підтримала.
Попередні загальні місцеві вибори пройшли в Молдові 14 червня 2015 року.
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