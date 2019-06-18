У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані

20:30 18.06.2019   Болгария

Під час військових навчань Swift Response-2019, які проходять в Болгарії під егідою США, загинув канадський десантник, двоє американських солдатів і ще один канадець отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Інцидент, в результаті якого загинув канадський десантник, стався під час стрибка з парашутом на малій висоті в понеділок увечері біля села Чешнігірово недалеко від Пловдива.

Троє постраждалих були госпіталізовані в лікарню в Пловдиві, загрози їхньому життю немає. Подробиці інциденту офіційно поки не повідомляються.

За даними болгарських ЗМІ, під час стрибка у канадського десантника не відкрився парашут.

Навчання Swift Response-2019 проходять з 11 по 24 червня в Болгарії, Хорватії та Румунії. У навчаннях беруть участь понад 1400 десантників з Канади, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Великобританії і США, а також понад 4500 військовослужбовців з трьох приймаючих країн.



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