Автомобильный гигант Ford уходит из России: компания сворачивает производство легковых автомобилей в стране, завод Ford Sollers в Ленинградской области готовят к продаже.

Его сотрудники остаются лишь с компенсацией, в разы меньшей, чем в других странах, где работает Ford. Они уже устраивали пикеты и говорят, что готовы к протестному митингу и даже голодовке, сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на российские СМИ.

Основные увольнения на заводе Ford Sollers в Ленинградской области запланированы на 26 июня – работу потеряют около тысячи человек. Предприятие существовало 17 лет. Некоторые его сотрудники работали здесь с самого начала.

На пике спроса завод выпускал более 120 тысяч автомобилей в год, но в последнее время работал не на полную мощность – упали продажи. Успешное в прошлом производство не выдержало конкуренции, а также падения рубля, роста цен на металл и снижения покупательской способности россиян.

Недавно здесь собрали последний Ford Mondeo. Из цеха модель уезжала под «Прощание славянки».

Сотрудникам Ford Sollers предложил денежные компенсации по программе добровольного увольнения – от 5 до 12 окладов в зависимости от стажа работы в компании. Но профсоюзные лидеры выяснили, что в других странах попавшие под сокращение рабочие получают от компании 24 оклада – как минимум в два раза больше, чем их российские коллеги. Такую разницу в оплате рабочие завода под Петербургом считают дискриминацией.

«Давайте вы нам 24 оклада дадите! То, что на самом деле они делают по всему миру – та же самая Румыния, Германия, примерно такая же схема», – возмущается рабочий завода Владимир Лесик.

В ответ на запрос СМИ представитель компании Ford Sollers сослался на действующий в России кодекс законов о труде. В соответствии с ним, компенсация для уволенных из-за сокращения работников еще меньше: она составляет от одного до трех среднемесячных заработков. Первые два платит работодатель, третий – биржа труда.

«Условия компенсации формируются в соответствии с местным трудовым законодательством и действующим трудовым договором. Условия отличаются от страны к стране. Компания предлагает условия компенсации, которые превышают установленный законодательством Российской Федерации уровень», – прокомментировала Екатерина Комарова, менеджер по связям с общественностью Ford Sollers.

Большинство сотрудников согласны на меньшую, но гарантированную компенсацию при сокращении. Однако 32 члена профсоюза решились на открытый протест. Они отказались принимать участие в добровольной программе увольнения и в итоге предложенную изначально компенсацию от Ford – до 12 окладов – уже не получат. Отчаявшиеся рабочие говорят, что сознательно пошли на принцип.

«Понимаю, конечно, что я могу остаться без ничего. Но я не могу иначе. И товарищам в глаза будет смотреть стыдно», – говорит Иван Петров, сварщик кузовного центра завода Ford Sollers. Теперь рабочие намерены устроить митинг, а если и это не поможет, готовы даже начать бессрочную голодовку.