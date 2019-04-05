Строящее в оккупированном Крыму дороги предприятие задолжало около 80 млн рублей налогов и штрафов
|19:50 18.06.2019
|Крым
Сотрудники "управления Федеральной налоговой службы" по оккупированному Крыму в результате выездной проверки насчитали около 80 млн рублей долгов и штрафов предприятию, строящему дороги на полуострове.
Об этом сообщила пресс-служба УФНС, пишет Крыминформ.
«Около 80 миллионов рублей налогов и штрафов отражено в решении по акту проверки, проведенной налоговыми органами Республики Крым в отношении предприятия, осуществляющего строительство автомобильных дорог на полуострове и задействованного в исполнении работ в рамках государственных контрактов», – говорится в сообщении.
В оккупационном ведомстве подчеркнули, что причиной задолженности является связь предприятия с фирмами-«однодневками». «В ходе выездной налоговой проверки установлены факты и доказана связь организации с фирмами-«однодневками» – за счет последних предприятием сформирована значительная часть расходов, тогда как фактически строительные работы выполнены собственными трудовыми и материальными ресурсами», – говорится в сообщении.
Налоговики отметили, что с начала текущего года уже проведено 17 выездных проверок, результатом которых стало доначисление в бюджет более 550 млн рублей налоговых платежей.
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