Россия выработает новую теорию ведения войн - министр обороны
|19:10 18.06.2019
|Россия
Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей российских военных в ближайшее время.
Об этом заявил во вторник министр обороны генерал Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС.
"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.
По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.
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