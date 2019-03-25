Турция и Греция обсудят сотрудничество в Эгейском регионе
|18:50 18.06.2019
|Турция
Второй этап переговоров делегаций оборонных ведомств Турции и Греции пройдет 17-21 июня в Анкаре.
Об єтом сообщает в понедельник, 17 июня, Министерство национальной обороны Турции, пишет Анадолу.
В сообщении отмечается, что темой переговоров станет укрепление сотрудничества и повышение доверия в Эгейском регионе.
Первый этап переговоров состоялся 20-25 мая в Афинах.
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