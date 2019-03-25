Второй этап переговоров делегаций оборонных ведомств Турции и Греции пройдет 17-21 июня в Анкаре.

Об єтом сообщает в понедельник, 17 июня, Министерство национальной обороны Турции, пишет Анадолу.

В сообщении отмечается, что темой переговоров станет укрепление сотрудничества и повышение доверия в Эгейском регионе.

Первый этап переговоров состоялся 20-25 мая в Афинах.