«Справа Хізб ут-Тахрір»: МЗС висловило протест через засудження Росією п’ятьох кримських татар
|18:30 18.06.2019
|Крым
Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через засудження Північно-Кавказьким окружним військовим судом п’ятьох фігурантів першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» – громадян України кримськотатарського походження.
Про це йдеться у заяві МЗС України, пише Радіо Свобода.
«Розглядаємо це як наочне свідчення повної заангажованості та залежності російської судової системи, а також як черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу», – йдеться у заяві.
Українські дипломати закликали міжнародну спільноту засудити «ці неправомірні рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму».
18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років. Рустема Ісмайлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення. Сторона захисту арештантів заявила про намір оскаржити вирок.
12 жовтня 2016 року в Криму відбулися обшуки в п’яти родинах, після чого були затримані п’ять кримських татар за звинуваченням в участі в забороненій у Росії та окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
6 грудня 2018 року фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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