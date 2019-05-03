Морські порти України в січні-травні 2019 року збільшили контейнерооборот у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 18,4% ― до 384 932 TEU.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише сайт Порти України.

Перевалка імпортних контейнерів зросла на 18,8% ― до 187 512 TEU, експортних ― на 15,7%, до 181 484 TEU, транзитних ― на 54,6%, до 15 936 TEU.

Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (64,9% сукупного контейнерообороту морських портів), морський порт «Південний» (21,8%), морський порт «Чорноморськ» (13,2%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва ― менше 1%).

Одеський порт збільшив контейнерооборот на 6,1% ― до 249 945 TEU. У тому числі перевалка імпортних контейнерів зросла на 3,4% ― до 123 721 TEU, експортних ― на 7,4%, до 114 610 TEU, транзитних ― на 26,9%, до 11 614 TEU.

Порт «Южний» наростив контейнерооброт в 2,2 разу ― до 83 999 TEU. У тому числі перевалка імпортних контейнерів зросла в 2,1 разу ― до 42 116 TEU, експортних ― в 2,2 разу, до 37 561 TEU, транзитних ― в 4,6 разу, до 4322 TEU.

Порт «Чорноморськ» скоротив контейнерооброт на 2% ― до 50 921 TEU. У тому числі перевалка експортних контейнерів знизилася на 12,1% ― до 29 266 TEU. Переробка імпортних контейнерів зросла на 16,1% ― до 21 655 TEU.

СМП «Ольвія» переробив 65 TEU проти 281 TEU роком раніше. Ренійський порт переробив 2 TEU.

За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 19,1% ― до 5,091 млн тонн, в кількісному вираженні ― на 17,7%, до 245 648 штук.

За даними АМПУ, морські порти у 2018 році збільшили контейнерооброт у порівнянні з 2017 роком на 18,7% ― до 846 485 TEU.