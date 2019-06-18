Заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль розраховує, що Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН з морського права протягом 3-6 місяців ухвалить рішення щодо юрисдикції у справі про порушення прав України як прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеркаль розповіла у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для нас є неприйнятним, найболючішим варіант, коли арбітраж може сказати, що вони не знайшли юрисдикції. Але ми вважаємо, що цього не повинно бути, тому що інакше вони порушать основоположний принцип ООН невизнання. Тобто невизнання захоплення території шляхом застосування військової сили. І порушать резолюцію Генеральної асамблеї", - зазначила Зеркаль.

"Тепер ми очікуємо рішення юрисдикції, після цього суд визначиться, скільки в Росії є часу на подання свого контр-меморандуму", - додала вона.

На запитання про те, чи буде ухвалено рішення щодо юрисдикції протягом півроку, Зеркаль зазначила: "Насправді рішення ухвалюється в проміжку від 3 до 6 місяців".

Відповідаючи на запитання про те, скільки варіантів рішень трибуналу може бути, Зеркаль сказала: "Насправді їх не два, а три, бо є ще один сценарій, за яким суд може сказати, що неможливо розглянути юрисдикцію на цьому етапі, і її потрібно розглядати разом із питанням по суті, розглядаючи факти".

Стосовно конкретних сум збитків, яких зазнає Україна, вона зазначила, що це все визначатиметься на останньому етапі.

Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.

Основне заперечення Росії полягає в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.