"Справа Хізб ут-Тахрір": Окупанти засудили кримських татар на 12-17 років / Відео, фото
|17:30 18.06.2019
|Крым
Суд у Росії засудив до тюремних ув’язнень 5 кримських татар з так званої "сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Крим Реалії".
Справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону.
Кримчан визнали винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і дали від 12 до 17 років суворого режиму.
Зокрема, Теймуру Абдуллаєву – 17 років, Узеїру Абдуллаєву – 13 років, Рустему Ісмаїлову – 14 років, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову – 12 років.
При цьому Узеїру Абдуллаєву, Рустему Ісмаїлову та Емілю Джемаденову російська прокуратура просила призначити на рік меньше, ніж визначив суд.
Фото: Кримська солідарність
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