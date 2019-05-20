На форуме «Армия-2019» в Карачаево-Черкесии продемонстрируют возможности уникального вьючно-транспортного взвода Южного военного округа (ЮВО) по транспортировке минометов и боеприпасов.

В ходе динамического показа также спланированы стрельба холостыми боеприпасами из вооружения бронеавтомобилей «Рысь», «Тигр» и БТР-82АМ, а также развертывание командной машины Р-149БМ на базе БТР-80, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Форум пройдет в Черкесске с 28 по 30 июня в парке культуры и отдыха «Зелёный остров». Гостям продемонстрируют вооружение и военную технику 49-й общевойсковой армии ЮВО и других силовых ведомств республики, в том числе: гаубицу «Мста-Б», 120-мм миномет «Сани», ПТРК «Фагот» и другие.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО пройдет с 28 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.

Сообщается, что основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти, повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание молодежи.