На полигоне Прудбой в Волгоградской области мотосторелки, танкисты и артиллеристы в рамках Международного военно-технического форума ЮВО «Армия-2019» покажут «бой в городе» с учетом опыта боевых действий современных вооруженных конфликтов.

Батарея 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» проведет артиллерийскую подготовку наступления по целям условного противника, укрывшегося в населенном пункте, сообщает пресс-служба Минобороны Росси.

Военнослужащие блокируют захваченный поселок, совершив обстрел при помощи боевых машин пехоты БМП-3, при поддержке танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения проведут зачистку населенного пункта и освободят заложников.

Наблюдение за ходом боевых действий будет осуществляться при помощи беспилотных летательных аппаратов. В целях предотвращения прорыва условного противника из окружения в районе проведения операции будут действовать мотострелковая рота для поддержки огнем из штатного стрелкового оружия и танков, а также взвод снайперов мотострелкового соединения ЮВО.

Кроме того, на полигоне будет проведен динамический показ боевой техники: гости форума смогут увидеть еще 4 эпизода розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненого, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов.

Демонстрационная программа форума станет зрелищным событием форума и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники.

Для статического показа будет представлено 24 единицы боевой и специальной техники, в том числе новейшее перспективное оружие.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО пройдет с 28 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.