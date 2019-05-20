ЮВО: Военнослужащие метают гранаты на горном полигоне в Осетии
|16:30 18.06.2019
|Южная Осетия
На общевойсковом полигоне Дзарцеми военнослужащие российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории непризнанной Осетии, приступили к проведению занятий по огневой подготовке с выполнением упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат РГД-5.
В течение месяца занятий израсходуют более 3 тысяч гранат, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие будут совершенствовать навыки метания гранат по целям, находящимся как на горе, так и под горой, что требует четкого определения дальности и учета возможности их скатывания со склона. Для этого на полигоне специально оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, с колена и лежа.
Мишени, имитирующие живую силу условного противника – три ростовые фигуры, расположенные на удалении 25 м, необходимо поразить одной гранатой. При этом время от команды «Гранатой – огонь!» до ее разрыва не должно превышать 30 секунд.
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