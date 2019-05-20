Крымская правозащитная группа зафиксировала в мае три рассмотрения в «судах» Крыма уголовных дел за уклонение от службы в ВС страны-агрессора.

Два из них проходили в так называемом «Керченском городском суде», один - в «Кировском районном суде», сообщают правозащитники на странице в соцсети, пишет Черноморская безопасность.

31 мая в Симферополе «военный комиссариат Республики Крым» провел торжественную отправку 152 жителей Крыма в воинские части ВС РФ, расположенные в Московской области. По словам военкома «республики Крым» Олега Ермилова, план задания весеннего призыва выполнен пока на треть. Всего с 1 апреля в аннексированном Крыму незаконно призвано на службу около 1000 человек, а план составляет 2,8 тыс. человек.

Военный комиссариат направляет крымских призывников на службу в войска Южного и Западного военных округов, однако самым северным регионом для жителей оккупированного Крыма может быть Архангельская область.

Как мы писали ранее, оккупационные власти проводят призыв в армию и вербуют на военную службу по контракту, нарушая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, в частности ст.51 «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».

фото: Крымская правозащитная группа