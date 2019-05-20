ЮВО: В военную автоинспекцию поступила "не имеющая аналогов в мире" система для принудительной остановки автотранспорта
|21:00 18.06.2019
|Россия
В 111 территориальную военную автоинспекцию Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области поступила новейшая система для экстренной принудительной остановки автотранспорта нарушителей.
Автозаградитель «Гарпун» представляет собой закрытый коробчатый контейнер-станок с выстреливаемым поперёк дорожной полосы заграждением с шипами, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Источником энергии для выстрела шипованной лентой является монтажный патрон, используемый в строительстве для забивания дюбелей.
Система многоразового использования обслуживается одним человеком и допускает установку заграждения вручную. Отделяющиеся от ленты и остающиеся в колесе полые шипы заграждения обеспечивают сброс воздуха из шины с толщиной резины до 50 мм, даже при наличии в ней специального герметика. «Гарпун» можно использовать на различных видах дорожного покрытия: бетоне, асфальте, грунте, травянистом грунте, ледяной корке.
Конструкция автозаградителя предусматривает его постоянное нахождение на позиции под открытым небом в полной готовности к немедленному пуску. Устройство запатентовано и не имеет аналогов в мире.
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