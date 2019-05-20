В 111 территориальную военную автоинспекцию Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области поступила новейшая система для экстренной принудительной остановки автотранспорта нарушителей.

Автозаградитель «Гарпун» представляет собой закрытый коробчатый контейнер-станок с выстреливаемым поперёк дорожной полосы заграждением с шипами, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источником энергии для выстрела шипованной лентой является монтажный патрон, используемый в строительстве для забивания дюбелей.

Система многоразового использования обслуживается одним человеком и допускает установку заграждения вручную. Отделяющиеся от ленты и остающиеся в колесе полые шипы заграждения обеспечивают сброс воздуха из шины с толщиной резины до 50 мм, даже при наличии в ней специального герметика. «Гарпун» можно использовать на различных видах дорожного покрытия: бетоне, асфальте, грунте, травянистом грунте, ледяной корке.

Конструкция автозаградителя предусматривает его постоянное нахождение на позиции под открытым небом в полной готовности к немедленному пуску. Устройство запатентовано и не имеет аналогов в мире.