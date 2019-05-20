ЮВО: Группы спецназа приостановили учение для "преклонения перед главной иконой главного храма ВС России"
|20:40 18.06.2019
|Россия
Группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) совершили комплексный 20-километровый марш-бросок в условиях радиомолчания в рамках тактико-специального учения.
Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач отводилось не более суток. Его особенность заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач в режиме полного радиомолчания, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Все военнослужащие действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 килограмм.
Всего в учениях было задействовано более 300 военнослужащих и 4 вертолета Ми-8АМТШ.
Двигаясь по маршруту в районе города Буденновск подразделения спецназа на время приостановили учение и посетили храм Казанской иконы Божьей Матери для преклонения перед иконой Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный».
Икона будет пребывать в храме Буденновска до 21 июня, после чего ее доставят в Ставрополь.
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