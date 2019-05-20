Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 авиационной части Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в составе 150 летчиков, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов и 10 самолетов поднята по учебной тревоге и приступила к проведению командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО.

В ходе мероприятия будет отработано уничтожение колонн военной техники условного противника, а также огневая поддержка наступающих и обороняющихся мотострелковых и танковых подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На одном из этапов учения летчики совершат перебазирование на запасной аэродром. Подразделения наземного обеспечения полетов совершат 200-км марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения учения и в полевых условиях организуют связь с экипажами, развернут мобильные метеостанции и обеспечат радиотехническую поддержку полетов.

При выполнении учебных задач летчики также отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей, заход на цели в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления.

В общей сложности за время учения экипажам штурмовиков предстоит поразить более 100 различных мишеней.