Подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск частей противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в оккупированном Крыму и в Ростовской области приступили к совершению маршей для выполнения учебно-боевых задач по плану командно-штабного учения с практическим применением авиации и средств ПВО.

Дивизион ПВО, оснащенный зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», совершит марш комбинированным способом из Ростовской области на полигон Ашулук в Астраханскую область для выполнения учебно-боевых ракетных пусков, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее соединения ПВО провели компьютерное учение по отражению ракетных ударов. Практические действия были отработаны в едином тактическом замысле на пунктах управления и заглубленных командных пунктах воинских частей.

Для выполнения практических действий в розыгрыше тактических эпизодов будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО.

Руководство учением оценит боевую готовность дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения ВВС и ПВО в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в оккупированном Крыму.