ЮВО: Подразделения ПВО выдвинулись на марши для выполнения учебно-боевых задач
|20:00 18.06.2019
|Крым
Подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск частей противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в оккупированном Крыму и в Ростовской области приступили к совершению маршей для выполнения учебно-боевых задач по плану командно-штабного учения с практическим применением авиации и средств ПВО.
Дивизион ПВО, оснащенный зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», совершит марш комбинированным способом из Ростовской области на полигон Ашулук в Астраханскую область для выполнения учебно-боевых ракетных пусков, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ранее соединения ПВО провели компьютерное учение по отражению ракетных ударов. Практические действия были отработаны в едином тактическом замысле на пунктах управления и заглубленных командных пунктах воинских частей.
Для выполнения практических действий в розыгрыше тактических эпизодов будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО.
Руководство учением оценит боевую готовность дежурных сил смешанных авиационных дивизий объединения ВВС и ПВО в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в оккупированном Крыму.
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