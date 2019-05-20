ЮВО: Дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму отражают воздушное нападение условного противника
|19:40 18.06.2019
|Крым
В рамках начавшегося командно-штабного учения с объединением ВВС и ПВО Южного военного округа в Крыму боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» отрабатывают задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника.
В ходе выполнения задач по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок и выдвинулись на новые позиции, сообщает пресс-служба Минобороны России.
После оперативного развертывания пусковых установок на новых позициях водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. В кратчайшее время зенитный ракетный комплекс заступил на боевое дежурство и начал обнаружение целей.
При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
На следующих этапах учения военнослужащие отработают задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.
Командно-штабное учение проводится в период с 17 по 21 июня. Помимо зенитных ракетных комплексов к учению привлечены смешанные авиационные дивизии объединения ВВС и ПВО ЮВО, базирующиеся в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Всего в учении задействовано порядка 10 аэродромов ЮВО и более 100 самолетов и вертолетов.
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